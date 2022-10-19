Трейдер Glencore поставил алюминий "Русала" на склады Лондонской биржи металлов в Корее – СМИ

Трейдер Glencore поставил значительное количество российского алюминия на зарегистрированные склады Лондонской биржи металлов в Гваньянге, Южная Корея.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с этим вопросом.

Другой собеседник добавил, что алюминий, доставленный в Гваньянг, произведен "Русалом".

Glencore – швейцарская торговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров.

"Поставки на склады LME подчеркивают трудности, с которыми сталкивается "Русал", крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, поскольку контракты 2022 года истекают, а покупатели избегают российского металла по контрактам 2023 года", - сообщил один из источников агентства.

Некоторые покупатели алюминия и конечные потребители в транспортной, строительной и упаковочной промышленности не хотят, чтобы алюминий Rusal был в их продукции. Нежелательный металл, такой как алюминий Русала, попадает обычно в систему LME, "рынок последней надежды для потребителей и производителей".

Источники не сообщают, сколько алюминия Русала было доставлено компанией Glencore на склады LME в Гваньянге.

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Glencore и лондонская биржа металлов отказались от комментариев. "Русал" не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Новости о том, что администрация Байдена рассматривает ограничение импорта российского алюминия как возможный ответ на эскалацию РФ войны в Украине повлекли за собой скачок цен на алюминий более чем на 7% на прошлой неделе в среду.

Трейдеры алюминия заявили, что такую ​​реакцию вызвали беспокойство по поводу дефицита, если против "Русал" введут санкции.

"Русал" является крупнейшим в мире производителем алюминия за пределами Китая, на долю которого приходится 6% мировых поставок, оцениваемых в этом году примерно в 70 миллионов тонн.

В пятницу запасы алюминия на складах LME подскочили на 65825 тонн до 433025 тонн. Из них 23525 тонн было доставлено в Гваньянг в Южной Корее и 44675 тонн в Порт Кланг в Малайзии.

Ранее в этом месяце LME запустила документ для обсуждения возможности запрещения продаж и хранения российского алюминия, никеля и меди в своей системе.

Напомним:

Белый дом рассматривает полный запрет на российский алюминий в ответ на эскалацию Россией войны в Украине. Металл долгое время было защищено от санкций из-за его важности во всем, от автомобилей и небоскребов до iPhone.

Экономическая правда