Расходы госбюджета с начала войны приближаются к 1,5 триллиона: на что потратили средства

В сентябре кассовые расходы из общего фонда госбюджета составили 234,1 миллиарда гривен, а с начала большой войны достигли 1,43 триллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы, передает пресс-служба Минфина.

Больше всего в структуре расходов больше всего направили на следующие нужды:

605 млрд грн (в сентябре – 106 млрд грн) – оплата труда с начислениями, или 42,2% от общего объема расходов, затраченных за период войны.

Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 458,5 млрд грн (в сентябре – 82,9 млрд грн);

331,3 млрд грн (в сентябре – 62,6 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 23,1%.

В частности, на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты и реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения

301,4 млрд грн (в сентябре – 44 млрд грн) или 21% от общего объема расходов направили на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или. На обслуживание государственного долга было направлено 81,6 млрд грн (в сентябре – 4,1 млрд грн) или 5,7% от общего объема;

Трансферты местным бюджетам составляли 79,7 млрд. грн. (в сентябре – 9,2 млрд. грн.) или 5,6% от общего объема.

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Минфин





