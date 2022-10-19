Зона безопасности вокруг ЗАЭС: глава МАГАТЭ Гросси может снова приехать в Украину и РФ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает в ближайшее время вернуться в Украину для продолжения переговоров по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Reuters.

"Есть вероятность, что я вернусь в Украину и Россию, это собственно то, о чем мы принципиально договорились, на данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление зоны защиты", - сказал он во время поездки в Аргентину.

Он добавил, что это предполагает взаимодействие, когда он, как глава МАГАТЭ, получит ответы и реакцию с обеих сторон.

"И я ищу новые пути продвижения вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро мне придется вернуться", - заметил он.

Эти переговоры считаются ключевыми для устранения беспокойств, возникших с августа по поводу рисков обстрела Запорожской или вблизи нее, крупнейшей атомной электростанции в Европе. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах.

Что касается применения Россией против Украины ядерного оружия глава МАГАТЭ считает, что РФ может использовать это только как "крайнюю меру"

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Я считаю, что возможность использования Россией ядерного оружия не является немедленной возможностью. Очевидно, что ничего нельзя исключать, я не нахожусь в механизме принятия решений в этой стране, но я считаю, что это будет крайняя мера", - сказал Гросси.

Напоминаем:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси положительно оценивает итоги последних консультаций с Украиной и РФ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.