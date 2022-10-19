Citibank в РФ начал предупреждать клиентов о сворачивании бизнеса

Российский Citibank начал сообщать международным клиентам о поэтапном сворачивании корпоративного бизнеса в России.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на одного из клиентов, получившего письмо от банка.

В письме уточняется, что процесс свертывания сделок пройдет в два этапа: до конца января банк намерен "существенно сократить" конверсионные операции с валютой, а уже к началу апреля следующего года прекратить все услуги, кроме тех, которые организация обязана выполнять юридически.

"Компания пояснила, что эффективное обслуживание клиентов усложняют, в частности, введенные против России санкции. Ситибанк рекомендовал клиентам перевести операционный бизнес в другие кредитные организации и закрыть счета у себя, отметив, что указанный срок завершения сделок не будет продолжаться", - говорится в сообщении.

На минувшей неделе американская Citigroup, объявляя финансовые результаты за третий квартал текущего года, разъяснила ситуацию с предоставлением услуг корпоративным клиентам в России.

Американская финансовая корпорация Citigroup Inc заявила, что к концу первого квартала 2023 года перестанет предоставлять почти все банковские услуги, предлагаемые ею в России.

"В будущем единственной деятельностью Citi в России будут операции, необходимые для выполнения остальных юридических и нормативных обязательств", - заявили в компании.

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Напомним:

В августе американская Citigroup заявила, что свернет потребительские операции в России – компания начала искать покупателя на Ситибанк еще в 2021 году, но столкнулась со сложностями из-за санкций и ограничений, введенных в России для инвесторов из так называемых "недружественных" стран.

Экономическая правда