Акции Netflix прыгнули на 15% после данных об увеличении подписчиков

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Стриминговая платформа Netflix отчиталась о 2,4 млн новых подписчиков по итогам квартала, чем опровергла опасения инвесторов относительно дальнейших показателей компании - акции выросли более чем на 15% после публикации.

Об этом сообщает Financial Times.

Так, в третьем квартале года Netflix прекратил терять подписчиков. В частности, этим компания обязана выходу популярных сериалов, среди которых - четвертый сезон "Очень странных дел" и "Дамер - Чудовище: История Джеффри Дамера".

Результат более чем вдвое превысил прогнозируемое количество новых подписчиков компании и увеличил их общее количество до 223 миллионов, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Компания ожидает выйти на показатель в 227 миллиона к концу текущего квартала.

"К счастью, мы покончили с кварталами оттока", - сказал исполнительный директор компании Рид Гастингс. "Мы вернулись к приросту".

Акции Netflix выросли на 15,5% на поздних торгах.

При этом компания сообщила о незначительном снижении чистой прибыли - с 1,44 млрд долларов год назад до 1,4 млрд долларов. Гастингс предупредил, что выручка и прибыль снизятся в четвертом квартале из-за влияния сильного доллара и инфляции.

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В апреле компания показала потерю подписчиков, в частности в результате высокой инфляции в мире и все более жесткой конкуренции на рынке.

В поисках способов вернуться к росту Netflix ввел "бюджетный" вариант подписки с рекламой, а также планирует бороться с передачей паролей и предложит владельцам учетных записей возможность создавать "субаккаунты" для семьи или друзей, которые будут пользоваться одной учетной записью.

Напоминаем:

Netflix в ноябре запускает новый формат подписки на сервис - он будет стоить меньше действующих планов, но будет содержать рекламу.





