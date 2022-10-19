Один из энергообъектов ДТЭК отключен от энергосистемы из-за обстрелов россиян
Ночью в среду, 19 октября, российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в ходе чего одно из предприятий было серьезно повреждено и отключено от энергосистемы.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Никто из работников предприятия не пострадал.
В результате обстрела серьезно повреждено оборудование и инфраструктура предприятия, поэтому сейчас оно полностью отключено от энергосистемы.
"Энергетики оперативно начали работы по ликвидации последствий обстрелов для дальнейшего восстановления работы", - сообщили в компании.
Остановка предприятия привела к ограничениям энергоснабжения в регионе, но сейчас продолжаются работы по его восстановлению.
Напоминаем:
Ночью в среду россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге остались без электроэнергии.