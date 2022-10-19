Один из энергообъектов ДТЭК отключен от энергосистемы из-за обстрелов россиян

Ночью в среду, 19 октября, российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в ходе чего одно из предприятий было серьезно повреждено и отключено от энергосистемы.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Никто из работников предприятия не пострадал.

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование и инфраструктура предприятия, поэтому сейчас оно полностью отключено от энергосистемы.

"Энергетики оперативно начали работы по ликвидации последствий обстрелов для дальнейшего восстановления работы", - сообщили в компании.

Остановка предприятия привела к ограничениям энергоснабжения в регионе, но сейчас продолжаются работы по его восстановлению.

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Ночью в среду россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге остались без электроэнергии.







