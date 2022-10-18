"Зерновая инициатива": в Черноморске загрузили зерном шестое зафрахтованное ООН судно

В рамках работы "зернового коридора" во вторник, 18 октября, шестое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно загрузили пшеницей в порту Черноморск.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Балкер PANGEO доставит 40 тысяч тонн пшеницы для жителей Йемена. Первые 5 судов доставили более 150 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, Сомали, Йемен и Афганистан.

Кроме этого, в Кении разгружается 51,4 тыс. тонн украинской пшеницы с балкера SUPER HENRY – первое судно из тех, которые уже экспортировали пшеницу для нужд этой страны.

Для нас остается приоритетом обеспечения стран Африки и Азии украинским зерном и маслом. На сегодняшний день уже экспортировано более 4,3 млн тонн продовольствия в страны этих континентов", – отметил заместитель Министра инфраструктуры Украины.

Он добавил, что все портовые службы в текущих условиях работают на полную мощность с целью оперативной загрузки зерновозов и танкеров.

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Кроме этого, сегодня в рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли еще 4 судна из почти 50 тыс тонн продовольствия для стран Азии.

За 2,5 месяца работы "зернового коридора" уже 353 судна экспортировали более 7,8 млн тонн агропродукции.

Напоминаем:

Министр инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи с министром обороны Турции заверил, что "зерновая инициатива" будет продолжена после 22 ноября.