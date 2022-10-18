"Новая Почта" запустила сервис, дающий право забрать посылку другому человеку

Логистическая компания "Новая почта" запустила новый бесплатный сервис "Другой получатель" в мобильном приложении, позволяющем передать право на получение посылки другому человеку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь через мобильное приложение Новой почты можно предоставить право человеку, которому вы доверяете, получить посылку за вас и уплатить ее, в случае необходимости.

Этот сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен", – пояснили в "Новой почте".

новая почта

Как поручить возможность получить посылку через мобильное приложение:

Найти необходимую посылку в пункте "Мои посылки". В разделе "Управление посылкой" выбрать сервис – "Другой получатель". Указать номер телефона человека, которому вы можете получить посылку, и нажать "Поручить". Автоматически человек получит пуш-сообщение в свое мобильное приложение Новой почты, предоставившему разрешение на получение посылки. Если у доверенного лица не установлено мобильное приложение Новой почты, то оно получит сообщение на телефон в вайбер или смс.

При этом право на получение посылки можно отменить. Для этого необходимо в мобильном приложении найти нужную посылку и в разделе "Управлять посылкой" нажать "Отменить доверенность".

новая почта

"Заказать сервис "Другой получатель" может только получатель и исключительно через мобильное приложение Новой почты. Но если посылка заказана "Лично в руки", то сменить получателя невозможно", - пояснили в компании.

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Чтобы получить доверенную посылку в отделении, необходимо уведомить оператора, использующего сервис "Другой получатель", назвать специальный код и номер посылки, пришедший в сообщении.

Экономическая правда