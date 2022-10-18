БЭБ подсчитало, сколько могут составлять потери бюджета из-за деятельности агротрейдеров

Бюро экономической безопасности установило, что вероятные потери бюджета от деятельности агротрейдеров составляют 4,8 миллиарда гривен налогов, а невозврат ими валютной выручки может составить 1,8 миллиарда долларов. США.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Специалисты БЭБ установили, что в течение августа-сентября 2022 г. с таможенной территории Украины было отправлено на экспорт почти 12 млн тонн зерновых культур и масла, ориентировочной стоимостью – 137 млрд грн.

"Из них около 4 млн тонн агропродукции экспортируется предприятиями-оболочками, то есть теми, которые фактически ведут деятельность только на бумаге", - говорится в сообщении.

У этих компаний отсутствуют основные средства и трудовые ресурсы, приобретение экспортируемого товара, их должностные лица не отчитываются или представляют отчетность не в полном объеме, также они находятся в перечне рисковых плательщиков ГНС и т.д.

Сотрудники БЭБ обнаружили вероятные потери бюджета от неуплаты налогов несколькими предприятиями, экспортировавшими агропродукцию сомнительного происхождения, в размере 4,8 млрд грн.

В Бюро предполагают, что данные предприятия могут использоваться для документального оформления операций по экспорту теневой продукции и невозврату валютной выручки на сумму около 1,8 млрд дол.

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На основании аналитического исследования детективы Главного подразделения детективов БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. В настоящее время совместно с сотрудниками ГТС и СБУ производится осмотр продукции, устанавливается законность ее происхождения, проверяют наличие документов для экспортных операций.

Экономическая правда