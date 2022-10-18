Уганда хочет поставлять в РФ свои электромобили

Первый угандийский электромобиль Kiira EV фото: риа новости

Уганда готова в будущем поставлять в РФ электромобили собственного производства, а также намерена установить прямое авиасообщение с Россией.

Об этом в интервью российскому прокремлевскому агентству "РИА Новости" заявил посол африканской страны в РФ Мозес Кизиге.

"Мы производим автомобили, чтобы заботиться о природе. Мы только начали, но когда-нибудь будем экспортировать угандийские автомобили в Россию", - сказал дипломат.

Он также заявил, что Уганда намерена установить прямое авиасообщение с Россией, и не исключил перевода двусторонней торговли на национальные валюты (Уганда поставляет в Россию фрукты и кофе).

По словам посла, Уганда заключила соглашение с КамАЗом о строительстве завода по производству грузовиков для экспорта на африканский рынок.

Он утверждает, что США не удастся помешать странам Африки сотрудничать с Москвой.

Угандийский электромобиль Kiira EVS фото: риа новости

Разработкой электромобилей в Уганде занимается государственная компания Kiira Motors, созданная в 2007 году. Первую модель Kiira EV компания представила в 2011 году – название машины придумал президент Уганды Йовери Мусевени, занимающий должность с 1986 года.

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