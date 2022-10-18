Правительство рассмотрит введение санкций против "управляющей" ЗАЭС российской компании

Межведомственная рабочая группа рекомендовала к подаче на рассмотрение Кабмина введения санкций против вновь созданного АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (РФ) и против руководителей российских молодежных организаций, поддерживающих агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Россия продолжает не только войну против Украины, но и "специальную грабительскую операцию": оккупанты вывозили с временно оккупированных территорий зерно, металл, технику. Теперь же пытаются украсть Запорожскую АЭС. Но на любые попытки присвоить имущество украинского государства мы будем действовать соответственно жестко", – подчеркнула глава МРГ, первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Проект распоряжения о введении санкций против "Эксплуатирующей организации ЗАЭС" разработан Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

После доработки его подадут на рассмотрение Кабмина, а дальше – СНБО.

Также МРГ рекомендовала к рассмотрению правительством с последующим представлением на рассмотрение СНБО пакет санкций против руководителей молодежных организаций государства-террориста. В частности, тех, кто носит откровенный военно-пропагандистский характер деятельности.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.