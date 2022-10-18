Россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС: есть раненые и повреждения

В понедельник и во вторник утром (17-18 октября) россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС (Донецкая обл.), по Курахово и Солнцевке - есть раненые и повреждения.

Об этом сообщил в Facebook городской голова г. Курахово Роман Прядун.

По его словам, количество пострадавших и масштабы разрушений выясняются.

"Призываю, не игнорируйте сигналы тревоги! Во время воздушной тревоги выдача гуманитарной помощи будет прекращаться! Всем нужно последовать в ближайшее укрытие! Не пренебрегайте опасностью, предупреждайте своих родных, близких и знакомых!!!

Берегите себя и друг друга!", - призвал Прядун.

Он добавил, что объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Подвоз питьевой воды осуществляется по территории всего общества.

Также, по его словам, идет регистрация на эвакуационные поезда Покровск – Кропивницкий и Покровск – Львов.

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Кроме того, Прядун призвал не фотографировать и не обсуждать по телефону места дислокации украинских военных или движение техники. Это может быть небезопасно.

Напомним:

Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения.

Как сообщила прессслужба YASNO, компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК, из-за обстрела произошло аварийное отключение на левом берегу.

В Киеве из-за ракетных обстрелов россиян повреждены два объекта критической инфраструктуры, в результате чего во многих домах на левом берегу нет света и воды.

Экономическая правда