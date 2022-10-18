Россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС: есть раненые и повреждения
В понедельник и во вторник утром (17-18 октября) россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС (Донецкая обл.), по Курахово и Солнцевке - есть раненые и повреждения.
Об этом сообщил в Facebook городской голова г. Курахово Роман Прядун.
По его словам, количество пострадавших и масштабы разрушений выясняются.
"Призываю, не игнорируйте сигналы тревоги! Во время воздушной тревоги выдача гуманитарной помощи будет прекращаться! Всем нужно последовать в ближайшее укрытие! Не пренебрегайте опасностью, предупреждайте своих родных, близких и знакомых!!!
Берегите себя и друг друга!", - призвал Прядун.
Он добавил, что объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Подвоз питьевой воды осуществляется по территории всего общества.
Также, по его словам, идет регистрация на эвакуационные поезда Покровск – Кропивницкий и Покровск – Львов.
Кроме того, Прядун призвал не фотографировать и не обсуждать по телефону места дислокации украинских военных или движение техники. Это может быть небезопасно.
Напомним:
Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения.
Как сообщила прессслужба YASNO, компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК, из-за обстрела произошло аварийное отключение на левом берегу.
В Киеве из-за ракетных обстрелов россиян повреждены два объекта критической инфраструктуры, в результате чего во многих домах на левом берегу нет света и воды.
Экономическая правда