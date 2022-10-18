В Киеве изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов: нет напряжения на Троещине

В Киеве из-за отсутствия напряжения на Троещине вследствие утренних ударов по объекту энергоинфраструктуры изменено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщили в КГГА.

Там сообщили о таких изменениях:

трамваи №28Д курсируют: ст.м. "Позняки" – бул. Перова;

трамваи №№ 28, 35 курсируют по маршруту трамваев № 22а;

троллейбусы №№ 29Д, 30, 31, 47 курсируют до остановки "ст. Романа Шухевича";

троллейбус №50: ст. м. "Лыбидская" – пл. Дарницкий.

Напомним:

Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения.

Как сообщила прессслужба YASNO, компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК, из-за обстрела произошло аварийное отключение на левом берегу.

Экономическая правда