В Киеве изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов: нет напряжения на Троещине
Вторник, 18 октября 2022, 11:17 -
В Киеве из-за отсутствия напряжения на Троещине вследствие утренних ударов по объекту энергоинфраструктуры изменено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщили в КГГА.
Там сообщили о таких изменениях:
- трамваи №28Д курсируют: ст.м. "Позняки" – бул. Перова;
- трамваи №№ 28, 35 курсируют по маршруту трамваев № 22а;
- троллейбусы №№ 29Д, 30, 31, 47 курсируют до остановки "ст. Романа Шухевича";
- троллейбус №50: ст. м. "Лыбидская" – пл. Дарницкий.
Напомним:
Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения.
Как сообщила прессслужба YASNO, компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК, из-за обстрела произошло аварийное отключение на левом берегу.
Экономическая правда
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