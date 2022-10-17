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Судно, следующее за агропродукцией в Одессу, попало в аварию вблизи Стамбула

Понедельник, 17 октября 2022, 20:46 - Анастасия Жарикова

Балкер NEW HORIZON, следовавший за агропродукцией в Одессу, столкнулся с грузовым судном в Мраморном море вблизи Стамбула.

Об этом сообщило издание FleetMon.

"Балкер NEW HORIZON столкнулся с грузовым судном LADY NURGUL возле Анкориджа Ахиркапи, Стамбул, Мраморное море, примерно в 13:45 UTC 16 октября", - говорится в сообщении.

Судно NEW HORIZON направлялось из Анкориджа в Черное море – в Украину – для погрузки зерном, но после столкновения стало на якорь.

Судно LADY NURGUL, прибывшее из Поти, Грузия, осталось на якоре после столкновения, но должно продолжить свой рейс в Италию.

 
FleetMon

Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получили суда в результате столкновения.

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