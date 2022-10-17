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Программа "Работа": выдадут еще 200 грантов на 50 миллионов

Понедельник, 17 октября 2022, 15:15 - Алексей Павлыш

По итогам седьмой волны программы "Собственное дело" 212 победителей получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,7 млн ​​грн.

Об этом сообщает Минэкономики.

В целом правительство уже перевело получателям различных грантовых программ почти 200 млн грн.

"Микрогранты на старт и развитие бизнеса - наиболее популярная программа проекта "еРабота". По результатам семи волн этой программы мы уже имеем 1,7 тысячи победителей, которые получат от государства до 250 тыс грн на реализацию своих бизнес-идей.

Через грантовые программы мы не только поддерживаем малый бизнес в нынешнее тяжелое время, мы еще и улучшаем ситуацию на рынке труда - уже определенные победители программы "Собственное дело" в процессе реализации своих проектов создадут более 4000 новых рабочих мест. На сегодняшний день на различные грантовые программы Правительство уже перечислило получателям почти 200 млн грн", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что среди 212 победителей седьмой волны программы "Собственное дело" 58 человек планируют создать или развивать проекты в сфере оптовой и розничной торговли, 47 - в перерабатывающей промышленности, 34 - в сфере временного размещения и организации.

В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано более полутысячи рабочих мест.

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Наибольшее количество победителей седьмой волны из Львовской (33 человека), Киевской (20 человек), Ровенской (18 человек) областей и города Киева (19 человек).

Проект "єРобота" включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ИТ-стартапов и старта в ИТ-сфере.

В настоящее время прием заявок на все направления программы "Работа" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія.

Экономическая правда

бизнес финансы Минэкономики
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