Бутылка на победу: объявляем сбор на автомобили для ВСУ, взамен – редкое вино

"Украинская правда" вместе с Торгово-промышленной палатой объявляет розыгрыш редкого вина от украинских виноделов, средства от конкурса пойдут на покупку автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Первые лоты – от винодельни "СлиВино" на Николаевщине, которой владеет семья Георгия Молчанова.

Винодельня первой в 2018 году получила лицензию на производство вина по упрощенной процедуре, а сегодня это один из самых узнаваемых крафтовых виноделов.

Накануне "СлиВино" присоединилось к инициативе УП и ТПП и предоставило для конкурса две бутылки "искрящегося".

Это вино натурального метода шампанизации из урожая "военного" винограда 2022 года, который пережил обстрелы российских РСЗО и попал на страницы Daily Telegraph.

Две бутылки этого замечательного вина ждут своих победителей в редакции.

В целом у нас разыгрывается 5 лотов от "СлиВино".

Лот №1 – это бутылка того же искрящегося и другие презенты от редакции. Бутылку на победу вместе с ТПП мы вручим в редакции УП в Киеве. Проведем экскурсию, покажем, как работает УП и ЭП, поделимся инсайдами, и познакомим вас с известным инвестбанкиром и колумнистом НВ и УП Сергеем Фурсой.

Стартовый взнос – 800 грн. Для участия в розыгрыше необходимо забросить в банку 800 грн.

Победителей розыгрыша выберет алгоритм.

Лот №2, лот №3, лот №4 и лот №5 – это бутылка того самого искрящегося, а также еще три бутылки вина из винодельни "СлиВино" – Алиберне, Ркацители и Пино Нуар.

Стартовый взнос – 100 грн. Для участия в розыгрыше необходимо забросить в банку 100 грн.

Победителей розыгрыша выберет алгоритм.

Реквизиты сбора: Ссылки на Банке: monobank.ua Номер карты Банки: 5375 4112 0090 2976 Обязательно указывайте свой контактный номер телефона, если вы не клиент Monobank.

Если же вы хотите поближе познакомиться с вином "СлиВино", здесь сайт винодельни, на котором вы можете заказать все, чего ваша душа пожелает.

В дальнейшем УП планирует выставлять вина и других производителей, не переключайтесь.