Китай останавливает перепродажу СПГ другим странам ради собственных запасов – СМИ

Власти Китая приказали государственным импортерам газа прекратить перепродажу сжиженного природного газа покупателям в Европе и Азии, чтобы обеспечить собственные запасы в отопительный сезон.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, которые просили не называть их имен.

Национальная комиссия по развитию и реформам, занимающаяся экономическим планированием в Китае, приказала PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. удержать грузы СПГ для внутреннего использования. В то время как продажи принесли некоторое облегчение потребителям в Европе, быстрое заполнение запасов и рекордно высокие логистические расходы при этом снизили привлекательность перепродажи топлива.

Цены на газ в Европе упали почти на 60% с максимума в августе, и сейчас колеблются на уровне около 900 долларов за тысячу кубометров. В то же время они остаются рекордными для этого времени года, поскольку страны Европы пытаются избавиться от поставок из России.

Значительный объем поставок СПГ в Европу давит на спотовые цены в регионе, чем заставляет некоторых поставщиков рассматривать возможность перенаправления поставок в Азию, где цены более привлекательны.

Зато стремление Китая обеспечить собственные поставки может привести к сокращению поставок в Европу и обострению энергетического кризиса в регионе в случае холодной зимы. Китай имеет крупные контракты на закупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году азиатские трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу на фоне слабого спроса на внутреннем рынке.





