Goldman Sachs планирует масштабную реорганизацию – Reuters

Американский финансовый конгломерат Goldman Sachs планирует масштабную реорганизацию, чтобы объединить свои крупнейшие бизнесы в три подразделения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Так, предполагается объединение инвестиционно-банковского и торгового бизнеса в единое подразделение.

О планах планируется официально объявить 18 октября вместе с отчетом о прибылях Goldman за третий квартал. В частности, предусмотрено поглощение потребительского банковского обслуживания отделом капиала, сказал собеседник агентства.

Представитель Goldman Sachs отказался от комментариев изданию.

Агентство напоминает, что Goldman пытался сократить свою зависимость от нестабильных доходов от торговли и инвестиционного банковского обслуживания путём развития своего коммерческого бизнеса.

"Это бы означало, что амбиции генерального директора Дэвида Соломона создать цифровой банк для массового рынка через подразделение потребительского банковского обслуживания Маркуса отойдут на второй план", - добавляет издание.

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Такое организационное изменение банка произойдет вскоре после глобального сокращения рабочих мест в сентябре, которое могло повлиять на сотни банкиров, напоминает Reuters.

Ожидается, что, как и его конкуренты на Уолл-стрит, банк сообщит о резком падении чистой прибыли в третьем квартале, поскольку доходы от банковских инвестиций сильно пострадали из-за падения сделок.

Ожидается, что чистая прибыль Goldman в третьем квартале составит 2,77 миллиарда долларов, согласно прогнозам аналитиков, составленным Refinitiv, по сравнению с 5,38 миллиарда долларов годом ранее.

Учитывая сложные условия работы, Goldman тщательно пересматривает все свои планы расходов и инвестиций для обеспечения наилучшего использования своих ресурсов, говорится в последнем отчете Barclays.

Экономическая правда