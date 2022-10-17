В Николаеве обстрелами повреждены резервуары с маслом компании-экспортера: масло течет по улицам города
Россияне дронами-камикадзе попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины в Николаеве.
Об этом сообщил в Facebook пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.
"Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе Николаев. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары о гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики страны.
В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой. На этот раз – дронами-камикадзе.
Кроме того, сложна ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу. Пожарные боролись с пламенем несколько часов", - написал Плетенчук.
Как пишут местные СМИ, утром в понедельник, 17 октября, по улицам в Николаеве текут реки подсолнечного масла.
"Причиной стало повреждение в результате атаки дронами двух резервуаров емкостью по семь с половиной тысяч тонн каждая на территории предприятия Заводского района. Возник пожар, который оперативно потушили сотрудники ГСЧС. Однако сами цистерны повреждены – из них выливается масло. Жидкость течет по улице, стекает в городскую канализацию. , на дороге образовались глубокие лужи", - пишут "Новости-N".
Экономическая правда