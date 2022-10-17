Все разделы
Укр / Рус

В Николаеве обстрелами повреждены резервуары с маслом компании-экспортера: масло течет по улицам города

Понедельник, 17 октября 2022, 11:43 - Алексей Павлыш
 

Россияне дронами-камикадзе попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины в Николаеве.

Об этом сообщил в Facebook пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

"Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе Николаев. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары о гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики страны.

В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой. На этот раз – дронами-камикадзе.

Кроме того, сложна ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу. Пожарные боролись с пламенем несколько часов", - написал Плетенчук.

Как пишут местные СМИ, утром в понедельник, 17 октября, по улицам в Николаеве текут реки подсолнечного масла.

ВИДЕО ДНЯ
 

"Причиной стало повреждение в результате атаки дронами двух резервуаров емкостью по семь с половиной тысяч тонн каждая на территории предприятия Заводского района. Возник пожар, который оперативно потушили сотрудники ГСЧС. Однако сами цистерны повреждены – из них выливается масло. Жидкость течет по улице, стекает в городскую канализацию. , на дороге образовались глубокие лужи", - пишут "Новости-N".

Экономическая правда

подсолнечное масло война компании экспорт
Материалы по теме
Нынешний урожай зерновых в Украине может уменьшиться почти на 30 млн тонн по сравнению с прошлым годом 24 сентября 2022, 15:12
Крупнейший переработчик масличных культур Bunge уходит из РФ 20 сентября 2022, 17:10
В Минагрополитики раскрыли технические характеристики масляного трубопровода в Польшу 8 сентября 2022, 16:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте