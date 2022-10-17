Нефть дорожает на фоне надежд по возобновлению спроса в Китае

Цены на нефть в понедельник выросли после того, как Китай продолжил меры по ликвидности, чтобы помочь пострадавшей от пандемии экономике – это повысило надежды на лучший прогноз спроса на топливо со стороны Китая.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 81 цент, или 0,88%, до 92,44 доллара за баррель до 06:42 по Гринвичу, возобновившись после падения на 6,4% на прошлой неделе.

Нефть West Texas Intermediate стоила 86,33 доллара за баррель, что на 72 цента или 0,84% больше после падения на 7,6% на прошлой неделе.

Причины изменения цен

В понедельник центральный банк Китая пролонгировал среднесрочные кредиты, сохраняя процентную ставку неизменной в течение второго месяца.

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Страна пообещала значительно увеличить внутренние мощности энергоснабжения и усилить контроль рисков в ключевых товарах, включая уголь, нефть и газ и электроэнергию, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник Национального энергетического управления.

По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг, цены на нефть поддержали ряд факторов, в том числе комментарии президента Китая Си Цзиньпина на партийном съезде.

"Ожидается, что на этой неделе Китай обнародует торгово-экономические данные. Несмотря на то, что рост ВВП в третьем квартале может возобновиться по сравнению с предыдущим кварталом, строгая политика Си по COVID-19 заставляет экономику №2 в мире столкнуться с годом, который скорее всего, станет самым плохим годом за почти полвека", - пишет агентство.

В будущем ожидается, что цены на нефть будут оставаться нестабильными, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ приведет к ограничению поставок накануне эмбарго ЕС на российскую нефть, а сильный доллар США и дальнейшее повышение процентной ставки ФРС США ограничивают рост цены.

Экономическая правда