Несмотря на обстрелы города поезда через Киев движутся без задержек - УЗ

Несмотря на массированный обстрел Киева россиянами все поезда из и в столицу отправляются и прибывают по графику - билеты пассажиров, которые сейчас скрываются в укрытиях, будут действительны для следующего рейса.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В компании отметили, что вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, где возможно ожидание рейса.

Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы. Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию.

Билеты пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не могут вовремя осуществить посадку на рейс, будут действительными для поездки следующим поездом того же направления.

"Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику", - добавили в УЗ.

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