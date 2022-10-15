BMW хочет перенести британское производство электрокаров Mini в Китай

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Автопроизводитель BMW переместит производство электрокаров Mini из Британии в Китай из-за неэффективности предприятия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Немецкий автопроизводитель производит около 40 000 электрокаров Mini в год на своем заводе за пределами Оксфорда, но прекратит производство к концу следующего года.

Новый руководитель Mini Стефани Вурст отметила, что завод в Оксфорде работает неэффективно, поскольку ему приходится производить электрические и бензиновые автомобили на одной линии. Она также добавила, что заводу нужны ремонт и инвестиции для производства электромобилей.

По информации агентства компания продолжит изготовление в Великобритании двигателей внутреннего сгорания до 2030-х годов, которые рассчитаны для экспорта в США, Японию и Ближний Восток.

В то же время компания Britishvolt Ltd, что является попыткой Британии разработать локального производителя аккумуляторов для электромобилей, оказалась под угрозой, поскольку она ищет срочного финансирования. По информации Financial Times фирме нужно около 200 млн фунтов для финансирования до следующего лета, поэтому она ведет переговоры со стратегическими инвесторами.

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