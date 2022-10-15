Продажа валюты на межбанке НБУ за неделю осталась на уровне 600 миллионов долларов

getty images

За неделю с 10 по 14 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 613,23 млн долларов и купил 8,3 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 613,23 млн долларов, что примерно равно прошлой неделе - 615,74 млн. При этом регулятор купил 8,3 млн долларов, что почти на 1,1 млн долларов больше, чем неделей ранее (7,2 млн долл.).

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

Однако в сентябре НБУ был вынужден увеличить объемы продажи валюты: так, за сентябрь было продано более 2,6 млрд долларов.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,142 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 20,7 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Задолженность банков по бланковому рефинансированию, которое они привлекли в начале войны на сумму более 60 млрд грн, сейчас уменьшилась до 45-47 млн грн.

Национальный банк с 1 января 2023 года начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 - 2007 годов.

За неделю с 3 по 7 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 615,74 млн долларов и купил 7,2 млн долларов.