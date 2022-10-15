В Киеве оплату за проезд в наземном транспорте теперь можно осуществить банковской карточкой 

С сегодняшнего дня на отдельных маршрутах стала доступная оплата банковской картой в коммунальном общественном транспорте.

Об этом сообщает глава города Виталий Кличко в Telegram.

"Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карточку или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте являются фирменные наклейки на валидаторах", — говорится в сообщении.

Телеграм Віталія Кличка

Сейчас оплата проезда банковской карточкой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Также сервис позволяет пользоваться и приложением Киев Цифровой, и карточкой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой - 8 гривен. Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей Карте Киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.

Добавляется, что возможность оплаты карточкой в течение двух-трех следующих недель будет доступна на всех видах коммунального наземного общественного транспорта.

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Напомним:

Власти Киева поддержали петицию о введении оплаты за проезд банковской карточкой во всех видах общественного транспорта.