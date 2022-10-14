Кабмин выделил 350 миллионов для Киевщины и Сумщины на первоочередное восстановление

Кабинет министров на заседании 14 октября выделил из резервного фонда 300 млн грн для Киевской и 57 млн грн для Сумской областей на первоочередное восстановление.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки российских террористов 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся.

В настоящее время наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на заседании правительства приняли решение о выделении средств из Резервного фонда на ремонтные работы в пострадавших регионах, в том числе и от недавних ракетных атак.

"Речь идет о 300 млн грн Киевской области и 57 млн грн Сумской области. Это позволит быстро осуществить ремонты критически необходимых объектов, которые были разрушены и во время оккупации, и во время последних ракетных обстрелов", - пояснил премьер.

Экономическая правда