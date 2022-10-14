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Фонд госимущества выставил на приватизацию шесть баз отдыха

Пятница, 14 октября 2022, 15:17 - Алексей Павлыш
 
фото: фги

Фонд госимущества объявил аукционы по приватизации шести баз отдыха в Днепропетровской, Винницкой, Одесской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Так, на 20 октября запланирован аукцион по продаже базы отдыха "Ориль" (Днепропетровская обл., пгт Обуховка). Стартовая цена – 1,4 млн грн.

 

Также 20 октября пройдет аукцион, на который выставили здания санатория "Горный" (Винницкая обл., Могилев-Подольский р-н, с. Бронница). Стартовая цена – 14,4 млн грн.

25 октября состоится аукцион по продаже детской дачи "Сосенка" (Днепропетровская обл., Новомосковский р-н., с. Орловщина). Стартовая цена – 6,5 млн грн.

27 октября – аукцион по продаже базы отдыха "Сосновый бор" (Днепропетровская обл., Новомосковский р-н, с. Орловщина). Стартовая цена – 23,2 млн грн.

На аукцион 28 октября выставили целостный имущественный комплекс Детского оздоровительного лагеря "Солнечный" (Одесская область, г. Белгород-Днестровский, пгт. Сергеевка), стартовая цена - 6 млн грн.

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Также 28 октября пройдет аукцион по продаже базы отдыха "Трембита" (Львовская обл., Сколевский р-н, с. Верхнее Синевидное). Стартовая цена – 36,7 тыс грн.

Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация
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