Варшавский метрополитен поможет обновить вагоны киевской подземки

Варшавский метрополитен поможет Киевскому в модернизации поездов 81-й серии, которые используются в столице Украины.

Об этом пишет TVN24 со ссылкой на заявление мэрии.

Представители перевозчиков обеих столиц уже обсудили сотрудничество.

Так, Варшава поможет в модернизации вагонов в поездах 81-й серии – вагоны этой серии и составляющие к ним производятся в России.

"По понятным причинам украинская компания хочет стать независимой от поставок из Москвы. Варшавский метрополитен также использует подобный парк, поэтому представители Киевского метрополитена обратились в Варшаву – с просьбой о поддержке", – говорится в сообщении.

В настоящее время Варшавское метро имеет 22 поезда серии 81.

"Они не идентичны единицы тем, что используются в Киеве - путь рельсов в Польше немного уже. Однако, за исключением более широких колесных осей, поезда очень похожи. Поэтому представители варшавской компании заявили о поддержке в поставке запчастей, а также о помощи в обмене знаниями и опытом, необходимым для модернизации украинских поездов", - добавляет издание.

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В Варшаву приедет рабочая группа из Киева, которая на месте разработает конкретные решения.

Экономическая правда