Курс валют на 14 октября: наличная гривна на "черном" рынке упала по отношению к евро

НБУ

В пятницу, 14 октября, наличная гривна на черном рынке начала терять позиции по отношению к евро после укрепления на днях раньше, курс по отношению к доллару практически не изменился.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс доллара на черном рынке составлял 40,59 – 40,67 грн, а в четверг, 12 октября, колебался на уровне 40,59 – 40,79 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна наоборот девальвировала. Котировки на это время составляли 38,98 - 39,05 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 38,63 – 38,97 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,18 – 40,93 грн (курс на 12 октября – 40,3 – 41,0 грн);

Евро – 38,45 – 39,5 грн (курс на 12 октября – 38,5 – 39,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 40,0 – 40,5 грн;

Ощадбанк – 40,3 – 41,1 грн;

Укрэксимбанк – 40,3 – 41,0 грн;

Райффайзен – 40,4 – 40,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.