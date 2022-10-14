Курс валют на 14 октября: наличная гривна на "черном" рынке упала по отношению к евро
В пятницу, 14 октября, наличная гривна на черном рынке начала терять позиции по отношению к евро после укрепления на днях раньше, курс по отношению к доллару практически не изменился.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:15 курс доллара на черном рынке составлял 40,59 – 40,67 грн, а в четверг, 12 октября, колебался на уровне 40,59 – 40,79 грн.
Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна наоборот девальвировала. Котировки на это время составляли 38,98 - 39,05 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 38,63 – 38,97 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,18 – 40,93 грн (курс на 12 октября – 40,3 – 41,0 грн);
- Евро – 38,45 – 39,5 грн (курс на 12 октября – 38,5 – 39,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 40,0 – 40,5 грн;
- Ощадбанк – 40,3 – 41,1 грн;
- Укрэксимбанк – 40,3 – 41,0 грн;
- Райффайзен – 40,4 – 40,9 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.