Цены на нефть за неделю упали на 4% на фоне беспокойства по поводу рецессии
Цены на нефть были стабильными в пятницу утром, поскольку поддержка значительного сокращения целевого объема поставок ОПЕК+ и ослабление доллара были противопоставлены опасениям глобальной рецессии и слабому спросу на нефть в Китае. В недельном измерении цены немного упали.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 31 цент, или 0,3%, до 94,26 доллара за баррель в 09:24 по Гринвичу.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 25 центов или 0,3% до 88,86 доллара.
Контракты Brent и WTI упали примерно на 4% через неделю после двух недель роста из-за беспокойства по поводу мировой экономики.
Доллар США на этой неделе снизился с последних максимумов, что сделало деноминированные в долларах товары дешевле для держателей других валют.
Китай, крупнейший импортер сырой нефти в мире, борется со вспышками COVID после недельного отпуска накануне съезда Коммунистической партии, где ожидается, что президент Си Цзиньпин продолжит свое руководство.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг снизило прогноз спроса на нефть на этот и последующий период, предупреждая о потенциальной глобальной рецессии.
Экономическая правда