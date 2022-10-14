Цены на нефть за неделю упали на 4% на фоне беспокойства по поводу рецессии

Цены на нефть были стабильными в пятницу утром, поскольку поддержка значительного сокращения целевого объема поставок ОПЕК+ и ослабление доллара были противопоставлены опасениям глобальной рецессии и слабому спросу на нефть в Китае. В недельном измерении цены немного упали.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 31 цент, или 0,3%, до 94,26 доллара за баррель в 09:24 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 25 центов или 0,3% до 88,86 доллара.

Контракты Brent и WTI упали примерно на 4% через неделю после двух недель роста из-за беспокойства по поводу мировой экономики.

Доллар США на этой неделе снизился с последних максимумов, что сделало деноминированные в долларах товары дешевле для держателей других валют.

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Китай, крупнейший импортер сырой нефти в мире, борется со вспышками COVID после недельного отпуска накануне съезда Коммунистической партии, где ожидается, что президент Си Цзиньпин продолжит свое руководство.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг снизило прогноз спроса на нефть на этот и последующий период, предупреждая о потенциальной глобальной рецессии.

Экономическая правда