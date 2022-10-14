Французскую TotalEnergies обвиняют в поставках топлива российской военной авиации 

Две ассоциации обратились во французскую прокуратуру с заявлением против французского энергетического гиганта TotalEnergies за "соучастие в военных преступлениях" в виде поставок топлива российским военным самолетам.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к делу, материалы дела, адвокаты ассоциаций в комментарии изданию.

Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand в четверг передали дело национальному антитеррористическому прокурору, который расследует обвинения в военных преступлениях.

В августе газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies владела долей в компании, которая добывала газовый конденсат на севере России. Часть конденсата была превращена в авиационное топливо для российских военных самолетов, которые атакуют украинские города.

В иске, с которым ознакомилось AFP, TotalEnergies обвиняется в том, что она способствовала обеспечению российского правительства "необходимыми средствами для совершения военных преступлений", "продолжая эксплуатировать Термокарстовое месторождение".

TotalEnergies до недавнего времени владела долей в 49% в компании "Тернефтегаз", которая добывает газ из Термокарстового месторождения на севере России. Еще 51% принадлежал российской компании "Новатэк", в которой французская фирма также владеет напрямую 19,4% акций.

После статьи в Le Monde французский гигант заявил, что 18 июля продал свою 49% долю в "Тернефтегазе" компании "Новатэк".

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Le Monde сообщало, что Термокарстово является источником природных газовых конденсатов, которые отправляются по трубопроводу на перерабатывающий завод "Новатэка" в Пуровском. Затем они отправляются по железной дороге для дальнейшей переработки на авиационное топливо в южно-сибирском городе Омск. Это топливо было отправлено на российские авиабазы вблизи украинской границы, пишет Le Monde.

TotalEnergies отрицает эти обвинения. Там считают, что на самом деле конденсаты были "вывезены за границу" и поэтому не могли быть использованы российской армией в качестве топлива для своих самолетов, которыми наносятся удары по украинцам.

Юристы из двух ассоциаций в комментарии AFP заявили, что пришло время привлечь транснациональные корпорации к ответственности.

"Правосудие не должно быть слепым, когда сталкивается с косвенной, но существенной поддержкой транснациональных корпораций в военных действиях, а также со значительными выгодами, которыми они продолжают пользоваться после вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

"Франция не может одновременно осуждать вторжение и оставаться бездействующей перед лицом действий, которые его поддерживают", - заявили адвокаты Уильям Бурдон, Винсент Бренгарт и Анри Тюльез.

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