Путин снова говорит о попытках диверсий на "Турецком потоке"

Президент РФ Владимир Путин снова заявил о попытках организации взрыва на "Турецком потоке".

Об этом он сказал во время встречи с президентом Турции Эрдоганом в рамках саммита форума СВМДА в Астане, передает "Bild українською".

Так, в разговоре с Эрдоганом Путин заявил, что Турция стала "самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу". Также Путин отметил, что предотвратил попытку организации взрыва на "Турецком потоке".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при попытке взорвать "Турецкий поток" на российской территории было арестовано несколько человек.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что это Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 октября, по его словам, - "в ответ на теракты со стороны Украины".

"СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась взорвать Турецкий поток", - среди прочего, сказал Путин.

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Экономическая правда