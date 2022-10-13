Путин снова говорит о попытках диверсий на "Турецком потоке"
Президент РФ Владимир Путин снова заявил о попытках организации взрыва на "Турецком потоке".
Об этом он сказал во время встречи с президентом Турции Эрдоганом в рамках саммита форума СВМДА в Астане, передает "Bild українською".
Так, в разговоре с Эрдоганом Путин заявил, что Турция стала "самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу". Также Путин отметил, что предотвратил попытку организации взрыва на "Турецком потоке".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при попытке взорвать "Турецкий поток" на российской территории было арестовано несколько человек.
Напомним:
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что это Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 октября, по его словам, - "в ответ на теракты со стороны Украины".
"СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась взорвать Турецкий поток", - среди прочего, сказал Путин.
Экономическая правда