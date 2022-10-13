Курс валют на 13 октября: гривня укрепляется по отношению к доллару и евро

В четверг, 13 октября, наличная гривня на черном рынке продолжила укрепление по отношению к доллару и евро после ослабления из-за массированных обстрелов Россией украинских городов в понедельник.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:30 курс доллара на черном рынке составлял 40,59 – 40,79 грн, а в среду, 12 октября, колебался на уровне 40,7 – 40,9 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна также продолжает тенденцию укрепления. Котировки на это же время составляли 38,63 – 38,97 грн. Для сравнения, в среднем курс колебался на уровне 38,67 - 39,07 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,3 – 41,0 грн (курс на 12 октября – 40,5 – 41,3 грн);

Евро – 38,5 – 39,5 грн (курс на 12 октября – 39,7 – 39,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 40,0 – 40,5 грн;

Ощадбанк – 40,5 – 41,4 грн;

Укрэксимбанк – 40,5 – 41,2 грн;

Райффайзен – 40,6 – 41,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.