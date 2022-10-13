США увеличат выдачу временных рабочих виз: с чем это связано

Администрация Байдена почти вдвое увеличит количество временных рабочих виз для вакансий, связанных со сферой гостеприимства, озеленением и обработкой морепродуктов, чтобы устранить сезонную нехватку работников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности.

Согласно заявлению, США до конца года выдадут еще 64 716 виз H-2B в дополнение к выдаваемым ежегодно 66 000 визам. Министерство объяснило, что "действует оперативно, чтобы удовлетворить потребности работодателей в дополнительных сезонных работниках".

Двадцать тысяч виз H-2B будут предоставлены работникам из центральноамериканских стран - Гондурасу, Сальвадоре и Гватемалы, а также Гаити.

"Во времена рекордного роста количества рабочих мест эти ассигнования на весь год в самом начале финансового года обеспечат предприятиям возможность планировать свои потребности в рабочей силе в пик сезона", - сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Он добавил, что Министерство внутренней безопасности и Министерство труда усилят защиту работников, чтобы убедиться, что "недобросовестные работодатели" не подвергают работникам опасные условия труда или слишком низкую зарплату.

Экономическая правда