Минфин США предлагает ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цены на экспорт российской нефти в диапазоне 60 долларов за баррель, вероятно, будет достаточным, чтобы уменьшить поступление России от энергоресурсов и одновременно обеспечить прибыльную добычу.
Об этом чиновник сказала во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Reuters.
По ее словам, США и их западные союзники все еще обсуждают установление потолка цены для нефти из РФ.
ëллен заметила, что Россия была готова добывать и продавать нефть в диапазоне 60 долларов в течение последних 5-7 лет.
"Итак, конечно, цена в этом диапазоне была бы достаточной, чтобы почувствовать, что Россия может выгодно добывать и продавать нефть", - сказала Еллен, добавив, что себестоимость производства в России низкая.
Заместитель министра финансов Уолли Адейемо добавил, что Россия пытается зафиксировать контракты по ценам, значительно ниже цены Brent. Это в свою очередь означает, что обсуждение ценового ограничения оказывает определенный эффект.
Напоминаем:
План стран "Большой семерки" по внедрению ограничения цен на нефть, экспортируемую Россией, позволит 50 развивающимся странам экономить на расходах 160 миллиардов долларов в год.
Министры финансов, представляющие страны G7, в начале сентября согласовали план внедрения механизма ограничения цен на экспорт российской нефти.
Экономическая правда