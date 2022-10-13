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Минфин США предлагает ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов

Четверг, 13 октября 2022, 11:52 - Анастасия Жарикова

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цены на экспорт российской нефти в диапазоне 60 долларов за баррель, вероятно, будет достаточным, чтобы уменьшить поступление России от энергоресурсов и одновременно обеспечить прибыльную добычу.

Об этом чиновник сказала во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Reuters.

По ее словам, США и их западные союзники все еще обсуждают установление потолка цены для нефти из РФ.

ëллен заметила, что Россия была готова добывать и продавать нефть в диапазоне 60 долларов в течение последних 5-7 лет.

"Итак, конечно, цена в этом диапазоне была бы достаточной, чтобы почувствовать, что Россия может выгодно добывать и продавать нефть", - сказала Еллен, добавив, что себестоимость производства в России низкая.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо добавил, что Россия пытается зафиксировать контракты по ценам, значительно ниже цены Brent. Это в свою очередь означает, что обсуждение ценового ограничения оказывает определенный эффект.

Напоминаем:

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План стран "Большой семерки" по внедрению ограничения цен на нефть, экспортируемую Россией, позволит 50 развивающимся странам экономить на расходах 160 миллиардов долларов в год.

Министры финансов, представляющие страны G7, в начале сентября согласовали план внедрения механизма ограничения цен на экспорт российской нефти.

Экономическая правда

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