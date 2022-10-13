Украинцев предупредили о возможных перебоях в работе госреестров в ночь на пятницу: причина
Четверг, 13 октября 2022, 11:06 -
Госпредприятие "Национальные информационные системы" в ночь на пятницу будет проводить техническое обновление без изменений функционала платформы UnityBase 64 (UB64), в связи с чем работа единых и государственных реестров может быть нестабильной.
Об этом сообщает пресс-служба НАИС.
Техническое обновление будут проводить с 00:00 до 07:00 14.10.2022.
На этой платформе работают Государственный реестр прав на недвижимое имущество, Автоматизированная система исполнительного производства и Государственный реестр обременений движимого имущества (ГРОРМ).
Экономическая правда