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Украинцев предупредили о возможных перебоях в работе госреестров в ночь на пятницу: причина

Четверг, 13 октября 2022, 11:06 - Алексей Павлыш

Госпредприятие "Национальные информационные системы" в ночь на пятницу будет проводить техническое обновление без изменений функционала платформы UnityBase 64 (UB64), в связи с чем работа единых и государственных реестров может быть нестабильной.

Об этом сообщает пресс-служба НАИС.

Техническое обновление будут проводить с 00:00 до 07:00 14.10.2022.

На этой платформе работают Государственный реестр прав на недвижимое имущество, Автоматизированная система исполнительного производства и Государственный реестр обременений движимого имущества (ГРОРМ).

Экономическая правда

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