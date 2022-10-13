В правительстве рассказали, когда в этом году появится отопление в домах
В конце октября отопительный сезон начнется в большинстве областей, если же холодная погода будет удерживаться раньше - старт могут перенести.
Об этом в эфире Единых новостей рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, пресс-служба Минрегиона.
По его словам, в девяти регионах уже начали подключать к отоплению социальные учреждения, прежде всего - медицинские учреждения и родильные дома.
"Относительно жилого фонда, то в конце октября в большинстве регионов и городов мы планируем начать теплоснабжение. Если будет холодно до того, мы начнем также в соответствии с температурными показателями", - рассказал Чернышов.
Для старта отопительного сезона среднесуточная температура должна в течение 3 дней быть ниже +8 °C.
Напоминаем:
В столице в начале октября начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детсадов и других учреждений, относительно жилых домов все будет зависеть от погоды.
Впоследствии председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко раскритиковал старт отопительного сезона в Киеве и напомнил об энергетическом кризисе и высоких ценах на голубое топливо.