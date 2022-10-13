НБУ начнет продажу имущества завода Жеваго из-за долга в 4 миллиарда

Национальный банк получил разрешение суда на принудительную продажу имущества "Киевского судостроительного- судоремонтного завода" как поручителя по обязательствам банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Хозяйственный суд города Киева 3 октября удовлетворил соответствующее заявление НБУ и разрешил продажу в рамках исполнительного производства имущества завода вне процедуры банкротства.

Связанный с Жеваго завод является имущественным поручителем по обязательствам его банка "Финансы и Кредит" перед НБУ на общую сумму более 4 млрд грн.

В НБУ говорят, что такое решение суда будет способствовать скорейшей продаже имущества. "Так, устраняется зависимость от хода процедуры банкротства со всеми ее ограничениями и возможными злоупотреблениями недобросовестных участников", - объясняет глава управления правовой работы с проблемными активами НБУ Сергей Бойко. "В то же время значительно сокращается во времени реализация механизма удовлетворения требований, особенно по решению суда, вступившему в законную силу".

Напоминаем:

Жеваго является основателем банка "Финансы и Кредит", который начали ликвидировать в 2015 году по решению НБУ. Он является фигурантом дела в причастности к хищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

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В 2009-2010 годах "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" заключил с Национальным банком договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования.

Поскольку обязательства по кредитам не были выполнены, НБУ обратился в суд, чтобы взыскать имущество в судебном порядке. Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 м2 и движимом имуществе, которые являются собственностью ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" и находятся по адресу: г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8.

4 апреля 2017 года суд первой инстанции, удовлетворил иск и обратил взыскание на предметы ипотеки и залога в счет погашения долга банка "Финансы и кредит" по предоставленным кредитам рефинансирования