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Итальянский энергогигант Enel завершил продажу российских активов местным инвесторам

Четверг, 13 октября 2022, 10:12 - Алексей Павлыш

Итальянская энергетическая компания Enel заявила, что завершила продажу своих российских активов и вышла из России.

Об этом пишет Reuters.

Крупнейшая энергетическая компания Европы заявила, что продала свою долю в ПАО "Энел Россия" "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму 137 миллионов евро.

Ожидается, что сделка положительно повлияет на чистый долг Enel в размере около 610 миллионов евро и окажет негативное влияние на ее чистую прибыль в размере около 1,3 миллиарда евро.

В конце сентября президент России Владимир Путин издал указ, разрешивший Enel продать контрольный пакет акций ПАО "Энел Россия".

Напомним:

В марте сообщалось, что итальянская энергетическая компания Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа, готовится уйти из РФ за несколько месяцев.

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Экономическая правда

Италия Россия энергетика компании
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