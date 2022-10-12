Суд наложил арест на одного из подозреваемых по делу по хищению средств "Укргазбанка"

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 миллионов гривен убытков "Укргазбанка" в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения для начальника департамента по работе с корпоративными VIP - клиентами АБ "Укргазбанк" в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 35,1 млн гривен залога.

Мера предосторожности будет действовать до 10 декабря 2022 года.

В случае внесения залога подозревый будет обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, служебный паспорт и другие документы, имеющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

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Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.