Сети АЗС повышают цены на дизель, бензин и автогаз

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Ряд операторов розничного рынка 12 октября повысили стоимость дизельного топлива, бензина и сжиженного газа.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Большинство операторов подняли цены на дизельное топливо: в сетях Shell, БРСМ-Нефть и Chipo оно подорожало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л и 52,20 грн/л соответственно.

На станциях "Укр-Петроль" цена на ДТ выросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л, на "Олас" – также на 1 грн/л до 53,90 грн/л.

В сетях VostokGaz и Mango дизтопливо прибавило в цене 2 грн/л и 80 коп./л, до 52,39 грн/л и 52,19 грн/л соответственно.

На станциях "Укр-Петроль", "Олас", "Chipo" и VostokGaz на 0,5-2 грн/л подорожали бензины.

Средняя розничная цена на сжиженный газ на АЗС 12 октября выросла на 14 копеек – до 26,72 гривен за литр.

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В частности, сети WOG и ОККО подняли цены на 18 и 20 коп./л до 27,21 и 27,27 грн/л соответственно. На Авантаж 7 газ подорожал на 40 коп./л, до 25,25 грн/л.

В сетях "БРСМ-Нефть", Shell, "Олас", Rodnik, VostokGaz и Mango автогаз подорожал на 5-55 коп./л.

Консолидированная сеть "Привата" увеличила цены на 16 коп./л – на АЗС сети автогаз стоит 25,89-26,08 грн/л.

Экономическая правда



