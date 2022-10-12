Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России из-за псевдореферендумов

Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России - решение связано с недавней аннексией РФ части территории Украины.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Таким образом швейцарский санкционный список соответствует списку Европейского Союза.

"Еще 30 человек подпадают под финансовые санкции и запрет на въезд, а еще семь организаций подпадают под экономические санкции. Дополнительные списки нацелены преимущественно на тех, кто причастен к так называемым "референдумам", организованным Россией в украинских регионах в конце сентября. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены", – говорится в сообщении.

Федеральный департамент по вопросам экономики, образования и исследований (EAER) внес изменения в документ, согласно которому ограничения, уже применяемые к оккупированным Россией территориям Донецкой и Луганской областей Украины, теперь также будут касаться территорий Запорожской и Херсонской областей, которые не подконтрольны украинскому правительству. Изменения вступают в силу 12 октября в 18:00.

Среди подсанкционных лиц большинство – члены оккупационных "администраций" России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, идеолог неоевразийства Александр Дугин, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Также ограничения касаются российской государственной компании "Гознак", отвечающей за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро "Факел", завода "Авангард" и корпорации "Иркут", производящих оружие для российских войск, и российского ЦИК.

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Напомним:

Европейский Союз утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.

Экономическая правда