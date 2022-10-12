ЕИБ перечислил Украине 550 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 миллионов евро, которые помогут в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

"Средства помогут, в частности, покрыть затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети", – отметил глава Кабмина.

Также эта помощь будет направлена на восстановление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах.

Премьер-министр подытожил, что всего за два месяца в рамках пакета Экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро. Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

Также глава правительства выразил благодарность Европейскому инвестиционному банку и Европейской комиссии за последовательную поддержку Украины.

"Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом восстановлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны", – добавил он.

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Экономическая правда





