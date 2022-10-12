ЕИБ перечислил Украине 550 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры
Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 миллионов евро, которые помогут в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.
"Средства помогут, в частности, покрыть затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети", – отметил глава Кабмина.
Также эта помощь будет направлена на восстановление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах.
Премьер-министр подытожил, что всего за два месяца в рамках пакета Экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро. Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.
Также глава правительства выразил благодарность Европейскому инвестиционному банку и Европейской комиссии за последовательную поддержку Украины.
"Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом восстановлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны", – добавил он.
Экономическая правда