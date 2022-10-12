Укргаздобыча начинает сотрудничество с чешской MND

АО "Укргаздобыча" подписало меморандум о сотрудничестве с чешской компанией MND в сфере разработки новых месторождений.

Об этом сообщает пресс-служба Укргаздобычи.

Стороны подписали подписавший меморандум 7 октября в пражском офисе MND.

"Мы продолжаем привлекать международных партнеров для увеличения запасов украинского газа, не дожидаясь завершения войны. Более того, в условиях энергетического шантажа россии этот вопрос даже приобрел еще большую актуальность. Уверен, что наше сотрудничество с MND Group обеспечит развитие новых возможностей для уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей", – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Олег Толмачев.

Чешская MND имеет многолетний опыт добычи углеводородов в Чехии, также с 2014 г. осуществляет разведку и добычу на 5 нефтегазовых месторождениях в Украине.

Компании планируют совместить свои знания Западного региона для раскрытия потенциала еще неизученных участков.

Компания MND сосредотачивается на различных сферах в энергетическом секторе: от добычи нефти и газа до производства энергии из возобновляемых ресурсов, таких как геотермальная или ветровая энергия. А также обеспечивает чешские домохозяйства газом и электроэнергией.

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