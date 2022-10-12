Благодаря лимитам украинцы за рубежом начали снимать в два раза меньше наличных - НБУ

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Объемы снятия наличных украинцами, которые вынужденно находятся за рубежом, сократились вдвое благодаря введению Национальным банком Украины лимитов на соответствующие операции.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос Экономической правды.

Так, если в мае объем операций по получению наличных с украинских карт за рубежом достигал эквивалент 35 млрд грн, то по итогам августа он сократился до 16,92 млрд грн. Для сравнения, до начала широкомасштабного вторжения России, в январе этого года, соответствующий показатель составлял эквивалент 1,2 млрд грн.

Как следствие, в Нацбанке считают, что им удалось как минимум уменьшить масштабы непродуктивного вывода валюты из Украины в обход ограничений, в частности так называемого "карточного туризма".

"Уменьшению масштабов так называемого "карточного туризма" также способствовало предоставление возможности гражданам с 21 июля покупать безналичную иностранную валюту объемом до 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц с одновременным вложением на депозит на три месяца, а также расширение соответствующего лимита до 100 тыс. грн (в эквиваленте) с 1 октября 2022 года", - отмечают в НБУ.

В то же время там добавляют, что точно оценить объемы непродуктивного оттока капитала невозможно, ведь одни и те же операции могут использоваться как на критические цели, так и с целью вывода капитала из страны.

Накануне председатель правления Райффайзен банка Александр Писарук в интервью ЭП сообщил о том, что в его банке видят тенденции возвращения "карточного туризма".

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"После повышения официального курса объемы кардинально и резко упали. Так было несколько месяцев, но кажется, что сейчас "карточный туризм" начинается снова. Еще очень рано делать выводы, потому что это очень свежий тренд. Частично это связано с разницей между курсами черного рынка и Нацбанка", - заявил он.

В то же время в Национальном банке не предоставили данные по объемам операций по снятию наличных украинцами за рубежом за сентябрь месяц, поскольку по состоянию на дату предоставления ответа такая информация была недоступна.

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