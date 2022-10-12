Intel планирует существенное сокращение персонала на фоне падения спроса на компьютеры – СМИ

Производитель микросхем Intel планирует существенное сокращение персонала, предположительно на тысячи рабочих мест, на фоне замедления роста рынка персональных компьютеров.

Об этом пишет Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что об увольнении будет объявлено уже в этом месяце. При этом некоторые подразделения Intel, включая группу продаж и маркетинга, могут сократить около 20% персонала.

Intel отказалась комментировать возможное сокращение рабочих мест.

"Высокая инфляция и возобновление работы офисов и школ заставили людей тратить меньше на ПК, чем во время карантина, связанного с пандемией.

Производители микросхем также испытывают давление из-за COVID-ограничений на ключевом рынке компьютеров в Китае и войны в Украине, что привело к проблемам в цепочке поставок, а также повлияло на спрос", - добавляет Reuters.

Экономическая правда