Курс валют на 12 октября: гривня продолжает стремительно укрепляться
В среду, 12 октября, наличная гривня на черном рынке продолжила активное укрепление относительно доллара и евро после ослабления в понедельник.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:20 курс доллара на черном рынке составлял 40,64 - 40,86 грн, а во вторник, 11 октября, колебалась на уровне 40,83 - 41,25 грн.
Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна также существенно укрепилась. Котировки на это же время составляли 38,54 - 38,98 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 38,98 - 39,44 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,5 - 41,3 грн (курс на 11 октября - 40,5 - 41,4 грн);
- Евро - 39,7 - 39,9 грн (курс на 11 октября - 39,9 - 40,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 40,2 - 40,7 грн;
- Ощадбанк - 40,45 - 41,5 грн;
- Укрэксимбанк - 40,7 - 41,3 грн;
- Райффайзен - 40,7 - 41,3 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.