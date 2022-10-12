Курс валют на 12 октября: гривня продолжает стремительно укрепляться

В среду, 12 октября, наличная гривня на черном рынке продолжила активное укрепление относительно доллара и евро после ослабления в понедельник.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс доллара на черном рынке составлял 40,64 - 40,86 грн, а во вторник, 11 октября, колебалась на уровне 40,83 - 41,25 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна также существенно укрепилась. Котировки на это же время составляли 38,54 - 38,98 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 38,98 - 39,44 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,5 - 41,3 грн (курс на 11 октября - 40,5 - 41,4 грн);

Евро - 39,7 - 39,9 грн (курс на 11 октября - 39,9 - 40,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 40,2 - 40,7 грн;

Ощадбанк - 40,45 - 41,5 грн;

Укрэксимбанк - 40,7 - 41,3 грн;

Райффайзен - 40,7 - 41,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.