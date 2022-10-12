Украина получила дополнительные квоты на международные автоперевозки на 2023 год

Для осуществления международных грузовых перевозок в 2023 году Украина получила дополнительные 100 базовых квот.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Эти квоты позволят в дальнейшем беспрепятственно выполнять перевозки грузов автомобилями территориями стран-участниц системы многосторонней квоты разрешений Европейской Конференции Министров Транспорта, или ЕКМТ.

Всего на следующий год Украина будет иметь 475 базовых квот. Это на 27% больше, чем было в 2022 году и в течение нескольких последних лет.

Отмечается, что такое решение окончательно было принято Группой по автомобильному транспорту Международного транспортного форума в Париже. "Дополнительные квоты позволят улучшить экспортную способность Украины и дадут возможность сохранить стабильные цепи поставок товаров между нашей страной и странами-участницами ЕКМТ", - отмечают Мининфраструктуры.

Ранее в этом году Украина заключила с ЕС соглашение о "транспортном безвизе", который отменил специальные разрешения для осуществления украинскими водителями двусторонних и транзитных перевозок в 27 европейских стран.

Разрешения ЕКМТ нужны перевозчикам, которые осуществляют рейсы в 52 страны-участницы ЕКМТ. Они дают возможность осуществлять не только двусторонние и транзитные перевозки грузов, но и их транспортировку из/в третьи страны.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину значительная часть товаров экспортируется автомобильным транспортом. К примеру, в сентябре физический объем такого экспорта составил 1,4 млн тонн.





