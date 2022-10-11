Спиртзавод на Львовщине продали на аукционе в десять раз дороже "старта"

В ходе приватизационного аукциона Узловского места осуществления деятельности (МПД) на Львовщине цена со стартовых 23,6 млн грн выросла до 235,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, страница аукциона на площадке Prozorro.Sales.

В аукционе принимали участие три участника. Наибольшую сумму в 235,6 млн грн предложило ООО "Итали фром". По данным YouControl, предприятие зарегистрировано во Львове в 2020 году, а основным видом деятельности указана оптовая торговля фруктами и овощами.

В случае, если компания откажется от объекта, возможность его получить перейдет к участнику со вторым самым высоким ценовым предложением. Им является также зарегистрированное во Львове ООО "Поли стар", основным видом деятельности которого является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Участник предложил за Узловский спиртзавод 130,4 млн грн.

Место осуществления деятельности расположено в г. Радехов на Львовщине.

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Фонд госимущества объявил проведение онлайн аукционов по приватизации производственных мощностей шести государственных производителей спирта.