Более 100 населенных пунктов остаются без света

На вторник восстановлено электроснабжение более 3800 населенных пунктов, однако более 100 населенных пунктов остаются обесточенными.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, на вечер вторника электроснабжение восстановлено в 3842 населенных пунктов, 105 населенных пунктов остаются без света.

Он также сообщил, что в течение последних суток было повреждено 209 объектов. Из них 51 - это частные дома, 31 - многоквартирные дома, а также 102 других объектов, среди которых школы, больницы и детские сады.

На утро вторника сообщалось, что специалисты вернули электроэнергию в более 3500 населенных пунктов, однако еще 301 остается обесточенным после массированных российских обстрелов в понедельник.