Операторы возобновили работу более трех тысяч базовых станций для поддержания связи

В течение вторника мобильные операторы возобновили работу более трех тысяч базовых станций, необходимых для работы мобильной связи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В частности, больше всего базовых станций было восстановлено на Харьковщине - 988 станций. Работу несколько меньшего количества, 800 станций, было восстановлено на Львовщине. Кроме того, станции возобновили работу на:

Киевской области - 383,

Полтавской области - 363,

Сумской области - 266,

Житомирской области - 262.

В Минцифры говорят, что связь возвращается к жителям Черниговской, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Всего в Украине расположено более 20 тысяч базовых станций.