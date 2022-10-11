Операторы возобновили работу более трех тысяч базовых станций для поддержания связи
Вторник, 11 октября 2022, 19:50 -
В течение вторника мобильные операторы возобновили работу более трех тысяч базовых станций, необходимых для работы мобильной связи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В частности, больше всего базовых станций было восстановлено на Харьковщине - 988 станций. Работу несколько меньшего количества, 800 станций, было восстановлено на Львовщине. Кроме того, станции возобновили работу на:
- Киевской области - 383,
- Полтавской области - 363,
- Сумской области - 266,
- Житомирской области - 262.
В Минцифры говорят, что связь возвращается к жителям Черниговской, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.
Всего в Украине расположено более 20 тысяч базовых станций.